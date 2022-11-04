В видео, которое распостраняют в сети, "мобики" предложили чиновникам самим идти в бой с таким обмундированием, ведь шансов выжить в такой каске нет. Российское командование еще раз подтвердило, что солдат отправляют на войну не сражаться, а умирать, пишет 24 канал.

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Каски можно разорвать руками

Новоиспеченные оккупанты на камеру показали все минусы полученных средств "защиты". По словам автора видео, такие каски пришли из Ставропольского края. Их можно даже руками разорвать.

Мобилизованный говорит, что головной убор режется обычным складным ножом, там о пуле даже речь не идет.

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Заместитель главы администрации, кричавший, что мы все в бой пойдем, пусть наденет эту каску и идет в бой, первым,

– возмутились мобилизованные.

Они показали, что внутреннюю часть каски легко можно оторвать, даже не прилагая усилий, а верх срезается как бумага.

Мобилизованных отправляют на фронт "голыми и босыми"

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