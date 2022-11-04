У відео, яке поширюють у мережі, "мобіки" запропонували чиновникам самим йти у бій із таким обмундируванням, адже шансів вижити у такій касці немає. Російське командування вкотре підтвердило, що солдатів відправляють на війну не битися, а помирати, пише 24 канал.

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Каски можна розірвати руками

Новоспечені окупанти на камеру показали всі мінуси отриманих засобів "захисту". За словами автора відео, такі каски прийшли зі Ставропольського краю. Їх можна навіть руками розірвати.

Мобілізований каже, що головний убір ріжеться звичайним складаним ножем, там про кулю навіть мова не йде.

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Заступник голови адміністрації, який кричав, що ми всі в бій підемо, нехай надягне цю каску і йде в бій, найпершим,

– обурилися мобілізовані.

Вони показали, що внутрішню частину каски легко можна відірвати, навіть не докладаючи зусиль, а верх зрізається, як папір.

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