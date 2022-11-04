У відео, яке поширюють у мережі, "мобіки" запропонували чиновникам самим йти у бій із таким обмундируванням, адже шансів вижити у такій касці немає. Російське командування вкотре підтвердило, що солдатів відправляють на війну не битися, а помирати, пише 24 канал.
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Каски можна розірвати руками
Новоспечені окупанти на камеру показали всі мінуси отриманих засобів "захисту". За словами автора відео, такі каски прийшли зі Ставропольського краю. Їх можна навіть руками розірвати.
Мобілізований каже, що головний убір ріжеться звичайним складаним ножем, там про кулю навіть мова не йде.
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Заступник голови адміністрації, який кричав, що ми всі в бій підемо, нехай надягне цю каску і йде в бій, найпершим,
– обурилися мобілізовані.
Вони показали, що внутрішню частину каски легко можна відірвати, навіть не докладаючи зусиль, а верх зрізається, як папір.
Мобілізованих відправляють на фронт "голими і босими"
- В черговому перехопленні ГУР окупант бідкається, що підрозділу не вистачає не те що техніки, зокрема рацій, а й навіть харчів. Крім того, російських найманців командування покинуло, а за переміщенням мобілізованих слідкують кадирівці.
- Окупанти скаржаться, що ЗСУ значно краще укомплектовані та переважають їх за якістю артилерії. Так, після чергового вогню "арти" виживає 1 загарбник з 20.
- Російські окупанти продовжують бідкатися своїм рідним про низьку зарплатню та погані умови. Військовий розповідає товаришеві, що їх годують лише один раз на три доби.
- Через відсутність належного обмундирування та досвіду росіяни щодня зазнають величезних втрат в Україні. Один з них розповів, що у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів.
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