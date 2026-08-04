Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" в беседе с 24 Каналом подчеркнул, что сегодня темпы пополнения российских войск не снижаются.

Россия усилит мобилизацию: как на это реагировать Украине

У противника, как рассказал командир 1 ОШП, фиксируется наличие проблемных вопросов по мобилизации, но скрытую Россия осуществляла постоянно на протяжении всего периода полномасштабной войны. А сейчас, по его словам, враг увеличил свои усилия в этом направлении, пытаясь в большей степени вовлечь в процесс представителей полиции.

Они присоединились к активным действиям по мобилизации на оккупированной территории Украины. Также мы подтверждаем информацию о том, что все командиры ждут завершения выборов, после чего ожидается масштабная мобилизация со стороны противника,

– заявил Филатов.

Путин может объявить мобилизацию осенью: смотрите в видео

Размышляя об угрозах для Украины в случае, если Путин объявит мобилизацию после выборов в Госдуму, командир 1 ОШП подчеркнул, что все зависит именно от решений украинской стороны, в частности от того, какие меры будут принимать власти.

Мы все в курсе, мы знаем, чего ожидать дальше. Мы видим результаты, которых достигли Силы обороны за последнее время. И здесь возникает вопрос: какими будут следующие шаги нашего военно-политического руководства. Мы уже давно определили, что наши действия должны быть асимметричными. То есть нам нужно искать слабые места и наносить по ним удары,

– подчеркнул Филатов.

Соответственно, следующие шаги, которые должна предпринять Украина, по его мнению, это в первую очередь решить вопрос со штурмовыми формированиями. Сделать это таким образом, чтобы они сохранили свою боеспособность и продолжали выполнять сложные задачи, но с меньшими проблемами: чтобы у них минимизировались потери, чтобы они выстроили общую систему ведения боевых действий так, дабы оставаться устойчивыми.

Чтобы они оставались такими же устойчивыми, как и раньше, но при этом в подразделениях были приняты меры, которые уменьшат потери. Улучшиться коммуникация между семьями погибших, без вести пропавших, и в целом динамика подразделений выровняется до некой устойчивой модели ведения войны, то есть когда будет четко понятно, какие действия приведут к каким последствиям. Это первые шаги,

– пояснил Филатов.

Следующим шагом, по его мнению, должна стать поддержка тех инициатив, которые уже дали результат, и поиск новых. Командир 1 ОШП подытожил, что именно это лежит в плоскости деятельности украинского военно-политического руководства.