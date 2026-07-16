Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что таким образом россияне пытаются скопировать украинский опыт использования мобильных огневых групп для защиты воздушного пространства.

Россия хочет создать "малую" ПВО по примеру Украины

В Украине сегодня на базе различных предприятий создано примерно полтора десятка подразделений так называемой частной ПВО. Они интегрированы в общую систему Воздушных сил ВСУ. Это позволяет высвобождать регулярные подразделения для фронта, направляя их на защиту уязвимых участков.

Россияне в большинстве своем догоняют нас в этих методах, пытаются разработать на основе калибров стрелкового оружия дополнительные системы, которые будут лучше наводиться, будут оснащены искусственным интеллектом и автоматическим захватом целей. То есть все то, что сейчас делает Украина в сфере средств "малой" ПВО, они стремятся постепенно копировать,

– рассказал Жмайло.

Однако исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества выразил сомнение в том, что российское государство выполнит свои обещания и условия этих контрактов для пулеметчиков в рамках защиты своих предприятий. По словам Жмайло, это маловероятно, учитывая нехватку в России бойцов на фронте для ведения боевых действий.

У них наблюдается огромный недобор личного состава. В России был всплеск, когда недавно в отдельных регионах повысились выплаты с 20 до 60 тысяч долларов за контракт. Параллельно продолжается огромное давление, когда, например, выпускникам высших учебных заведений не выдают дипломы, пока некоторые из них не подпишут контракты с Минобороны,

– заявил Жмайло.

В России давят не только на студентов и выпускников ВУЗов, но и на частные предприятия, руководству которых сверху спускают указания, сколько человек они должны определить для того, чтобы те подписали контракты и уехали на фронт. Это порождает коррупцию: на некоторых объектах прибегают к тому, что платят деньги ради сохранения штата сотрудников.

О копировании Россией украинского опыта: смотрите в видео

Россияне, которые встанут на защиту НПЗ, окажутся на фронте

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества выразил убеждение, что россияне, которые будут подписывать контракты, чтобы вступить в спецподразделения для защиты НПЗ и объектов ВПК, через определенный период окажутся на поле боя в Украине.

Россия параллельно с этим пытается прощупать общественное мнение, будет ли у нее вообще возможность хотя бы к концу года объявить частичную мобилизацию, чтобы набрать 100 – 300 тысяч человек. Пока что российские власти на это не решились,

– констатировал Жмайло.

Он уверен, что если Россия пойдет на такой шаг, это даст лишь частичный эффект. Из-за больших потерь российской армии на фронте все те россияне, которые сейчас пойдут защищать НПЗ, в конечном итоге окажутся в зоне боевых действий.