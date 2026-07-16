Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу зауважив на тому, що у такий спосіб росіяни намагаються копіювати український досвід мобільних вогневих груп для захисту неба.

Росія хоче створити "малу" ППО за прикладом України

В Україні сьогодні на базі різних підприємств створено орієнтовно півтора десятка підрозділів так званої приватної ППО. Вони інтегровані в загальну систему Повітряних сил ЗСУ. Це дозволяє вивільняти регулярні підрозділи для фронту, ставивши їх для захисту загрозливих ділянок.

Росіяни в більшості доганяють нас у цих методах, намагаються розробити на основі калібрів стрілецької зброї додаткові системи, які будуть краще наводитися, матимуть інтеграцію штучного інтелекту, автоматичного захоплення цілей. Тобто, все те, що зараз робить Україна в засобах "малої" ППО, вони прагнуть поступово копіювати,

– розповів Жмайло.

Однак виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці висловив сумнів, що російська держава дотримається своїх обіцянок, умов цих контрактів для кулеметників в межах захисту своїх підприємств. Зі слів Жмайла, це малоймовірно з огляду на нестачу в Росії бійців на фронті для ведення бойових дій.

У них спостерігається величезний недобір особового складу. В Росії був сплеск, коли нещодавно в окремих регіонах підвищились виплати з 20 до 60 тисяч доларів за контракт. Паралельно триває величезний пресинг, коли, наприклад, випускникам вищих навчальних закладів не видають дипломи, поки деякі з них не підпишуть контракти з Міноборони,

– озвучив Жмайло.

В Росії тиснуть не лише на студентів та випускників ВНЗ, а й на приватні підприємства, керівництву яких зверху спускають вказівки, скільки людей вони мають визначити для того, аби ті підписали контракти й поїхали на фронт. Це породжує корупцію, на певних об'єктах вдаються до того, аби платити данину задля збереження штату працівників.

Про копіювання Росією українського досвіду: дивіться у відео

Росіяни, які стануть на захист НПЗ, опиняться на фронті

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці висловив переконання, що росіяни, які підписуватимуть контракти, аби вступити до спецпідрозділів для захисту НПЗ та об'єктів ВПК, через певний період опинятимуться на полі бою в Україні.

Росія паралельно з цим намагається тестувати громадську думку, чи буде взагалі в неї можливість хоча б на кінець року оголосити часткову мобілізацію, аби набрати 100 – 300 тисяч людей. Поки що російська влада на це не наважилась,

– констатував Жмайло.

Він впевнений, що якщо Росія піде на такий крок, це матиме частковий ефект. Через великі втрати російської армії на фронті, всі ті росіяни, які зараз підуть на захист НПЗ, опиняться зрештою в зоні бойових дій.