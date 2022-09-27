Очередь из россиян-дизертиров видна из космоса: спутниковые снимки с грузинской границы

После объявления мобилизации из россии начали уезжать уклонисты. Границы с пускающими россиян государствами просто кишат ими.

В частности, россияне стали бежать в Грузию, Казахстан и другие страны. На границах огромные очереди, которые не могут не затрагивать внимание мира и Украины.

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– поделился мнением советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Подоляк также показал очередь россиян на границе: смотрите видео

Очередь россиян на выезд видна со спутника

Пробка на выезд из россии образовалась на границе с Грузией в районе КПП "Верхний Ларс".

Россияне бегут в Грузию / Фото Maxar Technologies

Как она выглядит, показала компания Maxar Technologies на своих фото.

Очереди на выезд километровые / Фото Maxar Technologies

Спутниковые снимки датируются 25 сентября.

Россияне убегают от мобилизации / Фото Maxar Technologies

Впоследствии стало известно, что на КПП "Верхний Ларс", что в Северной Осетии, разрешили россиянам пеший переход через границу с Грузией. Но в ближайшее время там развернут мобильный пункт военкомата.

Россияне хотят уже сдаться в плен

Частичная мобилизация в россии, очевидно, идет провально для кремля. Наши разведчики сообщали, что сейчас на горячую линию по сдаче в плен "Хочу жить" поступают звонки от тех, кто еще не мобилизован.

У врага низкая мотивация и такое же психоэмоциональное состояние. На горячую линию обращаются мужчины из временно оккупированного Крыма.

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