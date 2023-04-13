Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что в конце февраля россияне массово рассылали повестки, но их план мобилизации провалился.

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Попытаются пополнить резервы

Принятый госдумой России закон о создании цифрового единого реестра граждан, которые подлежат призыву, и введение электронной повестки – это фактически всеобщая мобилизация.

Также это частичное введение цифрового крепостного права,

– подчеркнул военный эксперт.

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Таким образом, в России попытаются пополнять резервы. Ведь закончились те, кто пришел в военкомат по идеологическим соображениям, а также законопослушные граждане. Дальше начинается принудительная мобилизация.

"Первые мобилизованные этой волны появятся на линии фронта примерно в конце мая. Но произойдет то же, что и в начале октября: их будут приводить в военкомат, переодевать, вооружать стрелковым оружием и бросать на фронт на пополнение потерь", - отметил Олег Жданов.

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