Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что в конце февраля россияне массово рассылали повестки, но их план мобилизации провалился.
Обратите внимание Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение
Попытаются пополнить резервы
Принятый госдумой России закон о создании цифрового единого реестра граждан, которые подлежат призыву, и введение электронной повестки – это фактически всеобщая мобилизация.
Также это частичное введение цифрового крепостного права,
– подчеркнул военный эксперт.
Олег Жданов оценил новые правила вручения повесток: смотрите видео
Таким образом, в России попытаются пополнять резервы. Ведь закончились те, кто пришел в военкомат по идеологическим соображениям, а также законопослушные граждане. Дальше начинается принудительная мобилизация.
"Первые мобилизованные этой волны появятся на линии фронта примерно в конце мая. Но произойдет то же, что и в начале октября: их будут приводить в военкомат, переодевать, вооружать стрелковым оружием и бросать на фронт на пополнение потерь", - отметил Олег Жданов.
Новые правила мобилизации в России: важно
- Российская госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. В нем говорится о том, что теперь все подлежащие мобилизации россияне обязательно получают повестку. В частности, еще и в электронном виде.
- Также лица, получившие повестку, не смогут уехать из страны до их визита в военкомат. Если же после 20 дней с момента получения повестки человек не посетит военкомат, ему будет запрещено: управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и брать кредиты.
- Между тем в России распространяются панические настроения. Граждане страны-агрессора начали искать возможность переписать на жену автомобиль и недвижимость. Ответы именно на такие запросы они начали искать в сети.
- В то же время популярной в России становится тема бегства от военкомата. Даже в российском сегменте Steam появился соответствующий симулятор. Герой этой игры, мальчик Вовочка, решает, открывать дверь или нет, когда кто-то стучит в нее в неудобный момент. Разработчики симулятора предлагают "разгадывать загадки в атмосфере мема, искать выходы, а главное – не попасться".