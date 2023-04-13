Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що наприкінці лютого росіяни масово розсилали повістки, але їхній план мобілізації провалився.
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Спробують поповнити резерви
Ухвалений держдумою Росії закон про створення цифрового єдиного реєстру громадян, які підлягають призову, та запровадження електронної повістки, – це фактично є загальною мобілізацією.
Також це часткове введення цифрового кріпосного права,
– наголосив військовий експерт.
Олег Жданов оцінив нові правила вручення повісток: дивіться відео
У такий спосіб в Росії спробують поповнювати резерви. Адже закінчились ті, хто прийшов до військкомату з ідеологічних міркувань, а також законослухняні громадяни. Далі починається примусова мобілізація.
"Перші мобілізовані цієї хвилі з'являться на лінії фронту приблизно наприкінці травня. Але відбудеться те саме, що й на початку жовтня: їх будуть приводити до військкомату, переодягати, озброювати стрілецькою зброєю та і кидати на фронт на поповнення втрат", – відзначив Олег Жданов.
Нові правила мобілізації в Росії: важливе
- Російська держдума ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. В ньому мовиться про те, що тепер всі росіяни, які підлягають мобілізації, обов'язково отримують повістку. Зокрема ще й в електронному вигляді.
- Також особи, які отримали повістку, не зможуть виїхати з країни до їхнього візиту до військкомату. Якщо ж після 20 днів з моменту отримання повістки, людина не відвідала військкомат, їй буде заборонено: керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП та брати кредити.
- Між тим в Росії ширяться панічні настрої. Громадяни країни-агресорки почали шукати можливості переписати на дружину автомобіль та нерухомість. Відповіді саме такі запити вони почали шукати в мережі.
- Водночас популярною в Росії стає тема втечі від військкомату. Навіть в російському сегменті Steam з'явився відповідний симулятор. Герой цієї гри, хлопчик Вовочка, вирішує, відчиняти двері чи ні, коли хтось стукає в них у незручний момент. Розробники симулятора пропонують "розгадувати загадки в атмосфері мема, шукати виходи, а головне – не попастися".