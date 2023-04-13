Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що наприкінці лютого росіяни масово розсилали повістки, але їхній план мобілізації провалився.

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Спробують поповнити резерви

Ухвалений держдумою Росії закон про створення цифрового єдиного реєстру громадян, які підлягають призову, та запровадження електронної повістки, – це фактично є загальною мобілізацією.

Також це часткове введення цифрового кріпосного права,

– наголосив військовий експерт.

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У такий спосіб в Росії спробують поповнювати резерви. Адже закінчились ті, хто прийшов до військкомату з ідеологічних міркувань, а також законослухняні громадяни. Далі починається примусова мобілізація.

"Перші мобілізовані цієї хвилі з'являться на лінії фронту приблизно наприкінці травня. Але відбудеться те саме, що й на початку жовтня: їх будуть приводити до військкомату, переодягати, озброювати стрілецькою зброєю та і кидати на фронт на поповнення втрат", – відзначив Олег Жданов.

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