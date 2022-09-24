Как мобилизация в россии повлияет на фронт и "затянет" войну: прогноз обозревателя

Так называемая частичная мобилизация в россии набирает обороты. В ряды вооруженных сил "загребают" всех подряд.

Несмотря на это, в ближайшие недели это никак не повлияет на ситуацию на фронте. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Достойный внимания Путин собирает военную "машину", которая раздавит россию, придет "судный день", – политтехнолог

Я действительно думал, что если они объявят мобилизацию, то там хватит ума в голове, чтобы уточнить списки призывников. А там пылесос включили и загребают всех,

– сказал он.

В россии не учитывают ни возраст, боевой опыт, ни категорию, ни состояние здоровья.

Когда новые подразделения попадут в Украину

По словам Поповича, чтобы провести базовую тренировку нужно 1 – 2 недели. Этими военными пополнят фронтовые части, разбитые на украинском фронте. Их переформируют, а впоследствии с помощью этих людей будет создана линия защиты тех территорий, которые они сочтут своими после проведения "референдумов".

Это где-то недели 3 – 5. В таком временном измерении можно предположить появление этих людей на фронте,

– считает Попович.

Скорее всего, россияне будут бросать эти силы именно в защиту временно оккупированных территорий. О наступательных действиях по определенным направлениям Украины речь не идет.

Военный обозреватель отмечает, что это пополнение будет направлено на поддержку разваливающегося у оккупантов фронта, а также на доукомплектование фронтовых частей.

Собирают "пушечное мясо"

Ржавые автоматы, попойки возле автобусов, стычки в самолетах – в сети немало свидетельств о том, каких "специалистов" к нам везут.

Попович рассказал, что в больших городах россии человек, не желавший идти на срочную службу, мог заплатить деньги и получить военный билет. Цена вопроса – 150 – 450 тысяч рублей.

"Заводилось фиктивное личное дело, человек получал "специальность" – пулеметчик, гранатометчик, снайпер. И шел себе гулять. Теперь этих людей берут в армию. Он и не подозревает, как выглядит тот пулемет или гранатомет. Но вопросов нет – есть личное дело, военный билет, военнообязанный – поэтому вперед", – отметил Попович.

Более того, известно о случаях, когда в армию взяли 63-летнего подполковника, с диабетом и ишемической болезнью, а также мужчину, который имеет 5 детей. Примеров, демонстрирующих уровень подготовки и квалификацию российских кадров – множество.

Угрозу нельзя преуменьшать

Ранее речь шла о том, что россия намерена мобилизовать 300 тысяч военных. Пока известно, что в планах государства-агрессора привлечь 1 миллион. Однако нужно понимать: даже учитывая низкое качество российских солдат, которые попадут в Украину, это количество очень велико.

Если эти 300 тысяч прибудут на передовую, даже плохо одетые и оснащенные, со ржавыми автоматами, кого-то из наших они убьют, к сожалению. Об этом следует помнить. У нас нет столько народа, как у них. Поэтому эта мобилизация существенно затягивает войну и обещает нам большое количество жертв, которое мы себе не можем позволить,

– подытожил Денис Попович.

Чем грозит мобилизация 300 тысяч россиян: смотрите видео