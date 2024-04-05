Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, напомнив, что недавно в России также начался весенний призыв, где наберут около 150 тысяч человек. Их не могут отправить на войну. Но уже через год их могут взять на контракт.

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Откуда Россия наберет мобилизованных

Как отметила Романова, есть разные варианты, откуда Россия будет добирать еще 300 тысяч личного состава. Недавно, к примеру, в стране-агрессоре заставили всех мигрантов менять водительские права. Вместе с новыми документами им могут вручить повестку.

Сколько таких может набраться? Возможно, 50-70-100 тысяч. Всем нужно менять права. Еще не надо забывать о зэках,

– сказала Романова.

К этой категории можно приобщить и добровольцев. В России еще есть "персонажи", которые готовы убивать людей в другой стране за денежное вознаграждение. Также не прекращается вербовка и среди граждан других стран. Иногда здесь бывают действительно странные случаи.

Мы уже видели индийских "искателей лучшей жизни", людей из Шри-Ланки, из Бангладеша. Видели кубинцев; очень много видели сербов. Были также выходцы из многих стран Африки. Россия до сих пор вербует – и находятся желающие,

– отметила Романова.

Мобилизация в России: кратко