Россия может бросить мобилизованных на направления Харькова и Одессы: насколько это эффективно

Издание Bloomberg сообщает, что россия якобы собирается после мобилизации серьезно продвинуться вперед и захватить Харьков и Одессу. Эти планы практически невозможно реализовать, учитывая то, как россия использует новых "мобиков".

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, уже действительно была информация, что некоторые новые "мобики" появились на Харьковщине – один из них попал в плен в ВСУ.

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Россия будет бросать "пушечное мясо" на проблемные участки фронта

Мусиенко отмечает, что россия очень своеобразно использует ресурс мобилизованных. Аналитики ожидали, что все "мобики" пройдут соответствующее недельное обучение, а затем, вероятно, будут заменять другие подразделения, которые пойдут на ротацию.

Но нет. Оккупанты просто начали без подготовки и какой-нибудь слаженности забрасывать это неподготовленное "пушечное мясо" на проблемные участки фронта. Это совершенно дикая тактика, ведь такие бойцы не сильно эффективны.

Думаю, сейчас оккупанты по очередности будут бросать мобилизованных как "живой щит", чтобы они закрывали проблемные участки фронта. Затем они попытаются расконсервировать какое-нибудь оружие и будут бросать новые подразделения с тяжелым вооружением. Эффективность таких бойцов крайне низка. Как и мотивация, которая будет падать сразу после того, как многие будут гибнуть и сдаваться в плен,

– отметил Мусиенко.

Мусиенко о том, что россия будет делать с новыми мобилизованными: смотрите видео

Непонятно, как оккупанты вообще думают добраться до Одессы

Мусиенко предполагает, что кто-то в кремле действительно мечтает захватить Одессу. Но это всего лишь мечты. Регион серьезно подкреплен средствами ПВО и противокорабельными ракетными комплексами.

Кроме того, ВСУ держит под огневым контролем мосты и переправы россиян на Херсонщине, откуда они могли бы пойти сначала на Николаев, а затем на Одессу. Как они собираются продвигаться вперед, не имея возможности адекватно подвозить боеприпасы, снаряды, технику – сложно сказать. Это – действительно забавная идея.

С высадкой десанта тоже все очень сомнительно. Ведь все такие корабли будут утоплены после "встречи" с противокорабельными ракетами.

Мусиенко напомнил, что еще месяц назад оккупанты рассказывали о наступлении на Николаев. Хотя фактически ситуация была совсем другой – тогда ВСУ активно уничтожали логистику россиян на юге и продвигались вперед. Поэтому вполне реально, что так оккупанты проводят агитацию среди "мобиков", чтобы поднять им боевой дух.

Путин хочет бросить силы на Харьков и Одессу

Как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на близкие к кремлю источники, путин хочет отправить тысячи мобилизованных солдат, чтобы продвинуться вперед и захватить Харьков и Одессу. Собеседники журналистов отмечают, что российский диктатор до сих пор намерен оккупировать Украину.

Впрочем, авторы материала не разделяют мнение, что 300 тысяч мобилизованных смогут переломить ход войны. Особенно потому, что они не проходят надлежащую подготовку. Однако такое количество людей может помочь оккупантам сдерживать контрнаступление ВСУ.