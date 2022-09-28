Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, вже дійсно була інформація, що певні нові "мобіки" з'явилися на Харківщині – один з них потрапив в полон до ЗСУ.

До теми Ситуація відчутно погіршиться: чи зможе росія після мобілізації почати наступ на Миколаїв

Росія кидатиме "гарматне м'ясо" на проблемні ділянки фронту

Мусієнко наголошує, що росія дуже своєрідно використовує ресурс мобілізованих. Аналітики очікували, що усі "мобіки" пройдуть відповідне кількатижневе навчання, а потім, ймовірно, замінятимуть інші підрозділи, які підуть на ротацію.

Але ні. Окупанти просто почали без підготовки та злагодження закидати це непідготовлене "гарматне м'ясо" на проблемні ділянки фронту. Це – абсолютно дика тактика. Адже такі бійці не сильно ефективні.

Думаю, зараз окупанти по черговості кидатимуть мобілізованих як "живий щит", щоб вони закривали проблемні ділянки фронту. Потім вони спробують розконсервувати якусь зброю і кидатимуть нові підрозділи з важким озброєнням. Ефективність таких бійців вкрай низька. Як і мотивація, яка падатиме одразу після того, як багато хто гинутиме та здаватиметься в полон,

– зазначив Мусієнко.

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Незрозуміло, як окупанти взагалі думають добратися до Одеси

Мусієнко припускає, що хтось в кремлі дійсно мріє захопити Одесу. Але це всього лиш мрії. Регіон серйозно підкріплений засобами ППО та протикорабельними ракетними комплексами.

Крім того, ЗСУ тримає під вогневим контролем мости та переправи росіян на Херсонщині, звідки вонм могли б піти спершу на Миколаїв, а потім на Одесу. Як вони взагалі збираються просуватися вперед, не маючи можливості адекватно підвозити боєприпаси, снаряди, техніку – складно сказати. Це – дійсно дивна ідея.

З висадкою десанту теж все надзвичайно сумнівно. Адже усі такі кораблі будуть потоплені після "зустрічі" з протикорабельними ракетами.

Мусієнко нагадав, що ще місяць тому окупанти розповідали про наступ на Миколаїв. Хоча фактично ситуація була зовсім іншою – тоді ЗСУ активно нищили логістику росіян на Півдні та просувалися вперед. Тому цілком реально, що так окупанти проводять агітацію серед "мобіків", щоб підняти їм бойовий дух.

Путін хоче кинути сили на Харків та Одесу

Як повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля, путін хоче відправити тисяч мобілізованих солдатів, щоб просунутися вперед та захопити Харків і Одесу. Співрозмовники журналістів зазначають, що російський диктатор досі має намір окупувати Україну.

Утім, автори матеріалу не поділяють думку, що 300 тисяч мобілізованих зможуть переламати хід війни. Особливо через те, що вони не проходять належну підготовку. Однак така кількість людей може допомогти окупантам стримувати контрнаступ ЗСУ.