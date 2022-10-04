В России проблемы с размещением и обучением мобилизованных, – британская разведка

В России продолжается мобилизация. А у страны-агрессора есть определенные проблемы с оснащением и обучением призывников.

Об этом сообщили в британской разведке. Как стало известно, осенью россиян ждет новый призыв в армию.

Важно Мобилизация в России – неэффективна, Путин уже признал проблемы, – британская разведка

В России осенний призыв

30 сентября президент Владимир Путин подписал распоряжение о проведении осеннего очередного призыва, целью которого является подготовка 120 тысяч призывников. Этим призывникам законодательно запрещено уезжать за пределы России. Заметим, что это не касается лиц, которых мобилизуют согласно приказу о частичной мобилизации от 21 сентября.

Призывной цикл начнется 1 ноября этого года, на месяц позже обычного. Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России обучать и экипировать большое количество вновь призванного персонала.

У России есть определенные проблемы с мобилизацией

В разведке говорят, что у России есть значительные проблемы с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и военнообязанного персонала. Недостатки российской административной и материально-технической систем будут продолжать подрывать эти усилия.

Будут ли воевать в Украине срочники

В российском Генштабе уверяют, что срочников не будут заставлять участвовать в "специальной военной операции". Они считают, что якобы после мобилизации все вернутся домой. Речь идет о гражданах России в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе.

Кстати, президент Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу в Украине. Кроме того, он отложил осеннюю демобилизацию.

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