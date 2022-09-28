После объявленной мобилизации путин хочет бросить силы на Харьков и Одессу, – Bloomberg

Президент россии владимир путин не просто так объявил о частичной мобилизации. Несколько сот тысяч солдат он хочет отправить в Харьков и Одессу, рассказывают журналисты.

Частичная мобилизация в россии продолжает набирать обороты. А вместе с ней войско страны-агрессора пополняется свежим "пушечным мясом". И его, сообщают источники, близкие к кремлю, отправляют в Харьков и Одессу.

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Путин все еще стремится захватить Украину

Это подчеркивают собеседники журналистов. Они заметили, что, несмотря на призрачность успехов на фронте, диктатор из кремля не отказывается от своей цели.

А частичная мобилизация, призванная пополнить обескровленное русское войско, может вернуть противнику инициативу на фронте. Более того, с помощью сотен тысяч военных захватчики смогут продвинуться дальше, захватив крупные города нашего государства. Речь идет о Харькове и Одессе.

Поэтому, уверены источники из кремля, Украине удастся оставить лишь часть территорий, которые она контролировала до полномасштабного вторжения. Мол, армия россии будет бороться с ВСУ до последнего. И будет это делать до тех пор, пока наше государство не отдаст хотя бы часть того, что уже удалось захватить.

В то же время, сами журналисты эту амбициозность врага не разделяют. Они полагают, что 300 тысяч военных не смогут переломить ход войны. Особенно если учитывать отсутствие навыков и мотивации. Военные аналитики предполагают, что этого числа будет достаточно для сдерживания Украины. Нашему войску будет сложнее проводить контрнаступление в таких условиях, и это факт.

Россияне уже готовят полки на фронт

В Генштабе ВСУ сообщили о подкреплении. Оно прибыло в 1 танковый полк 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии. Этот полк уже готовят к отправке в зону ведения боевых действий. Но сам процесс происходит наспех. Что касается обещанной подготовки, то ее нет.

Но это еще не все. Военно-политическое руководство России проводит не только частичную, но и так называемую "самомобилизацию". Уже поступают сведения о том, что к уже воюющим на территории Украины оккупантам подвозят новых. Для подкрепления еще раз выбрали маргинализированный слой общества. На этот раз сидевших за решеткой за совершение уголовных преступлений.

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