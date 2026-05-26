Путин списывает все долги россиян в обмен на мобилизацию: какие условия выдвинул диктатор

Российский диктатор Владимир Путин пытается компенсировать значительные потери на фронте, используя новые подходы к мобилизации. Президент России подписал указ, предусматривающий списание просроченных кредитов для участников войны против Украины и их семей.

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа The Moscow Times.

Новый подход к мобилизации в России

В российском СМИ отмечают, что такая "льгота" будет действовать только при условии заключения контракта с Минобороны России с 1 мая 2026 года и на срок не менее одного года.

Вместе с тем, долги таких "военных" и их семей не должны превышать 10 миллионов рублей.

Еще одно важное условие – списание распространяется только на кредиты, оформленные до подписания контракта с Минобороны. Кроме того, долг должен быть подтвержден или через действующее решение суда о взыскании задолженности, или через выданный или предъявленный исполнительный документ.

The Moscow Times пишет, что впервые подобная "благотворительность" со стороны Путина была объявлена еще в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если заем был взят до 1 декабря того же года.