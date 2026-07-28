Хотят повысить ставки: как в России уже готовятся к объявлению мобилизации

Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Путин может провести осенью открытую мобилизацию, а для участия в боевых действиях снова дополнительно привлечь солдат из Северной Кореи. Кремль сегодня отвергает попытки договориться на тех условиях, которые были бы приемлемы для Украины, и хочет воевать дальше.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, напомнив, что Россия выдвинула свои требования, на которых она может завершить войну и постоянно повторяет, что не отступит от них.

Мобилизация в России: Госдума готовит основу

Требования России заключаются в том, чтобы Украина уступила как минимум Донецкую и Луганскую области. По словам руководителя аналитического отдела Центра контент-анализа, понятно, что Кремль будет стремиться добиться этих целей, и на сегодняшний день он готов повышать ставки.

Владимир Зеленский говорит, во-первых, опираясь на данные разведки, которая предоставляет именно такую информацию. Во-вторых, даже руководствуясь данными из открытых публичных источников, можно увидеть определенную активность Государственной думы, которая сейчас совершенствует и готовит законодательство как раз к мобилизации, которая может начаться после выборов в российский парламент.

– озвучил Стуканов.

О целях России и вызовах для ВСУ: смотрите в видео

Он разъяснил, что говорится об определенном урегулировании действий, например, Росгвардии в условиях военного положения и мобилизации, об усовершенствовании механизмов призыва во время мобилизации. Анализируя действия Госдумы, становится очевидным, что в России готовится соответствующее законодательное поле.

Следует понимать, что Россия отнюдь не отказалась от своих задач, которые она ставила 4,5 года назад, начиная полномасштабную агрессию против Украины. Задача максимум – это уничтожить независимое украинское государство, и это остается стратегической задачей России. Очевидно, пока Путин будет жив, он будет стремиться тем или иным способом этого добиться,

– убежден Стуканов.

А вот задача минимум для Кремля на сегодня – это, как отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа, добиться оккупации тех территорий, которые Россия вписала в свою конституцию (Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская), потому что невыполнение этих задач, отказ от них, будет означать слабость Путина.

Он объяснил, что это будет серьезный сигнал всему миру, прежде всего Китаю, о том, что Россия не может даже свои минимальные цели выполнить. Потому российский диктатор, как отметил Стуканов, конечно, не может от этого отказаться.

Нас ждет, очевидно, непростой период после того, как Россия попытается мобилизовать несколько сотен тысяч человек осенью этого года. Конечно, понадобится несколько месяцев для того, чтобы они были подготовлены, но впоследствии начнут прибывать на фронт.

– озвучил Стуканов.

Он подытожил, что таким образом глава Кремля попытается дожать и прорвать украинский фронт. Это, по его словам, будет представлять существенный вызов для Украины.