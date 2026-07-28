Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, нагадавши, що Росія висунула свої вимоги, на яких вона може завершити війну і постійно повторює, що не відступить від них.

Мобілізація в Росії: Держдума готує підґрунтя

Вимоги Росії полягають у тому, аби Україна поступилася щонайменше Донецькою і Луганською областями. Зі слів керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу, зрозуміло, що Кремль буде прагнути домогтися цих цілей, і станом на зараз він готовий підвищувати ставки.

Володимир Зеленський говорить, по-перше, спираючись на дані розвідки, яка надає саме таку інформацію. По-друге, навіть керуючись даними із відкритих публічних джерел, можна побачити певну активність Державної думи, яка зараз вдосконалює і готує законодавство якраз до мобілізації, яка може розпочатися після виборів до російського парламенту,

– озвучив Стуканов.

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Він роз'яснив, що мовиться про певне врегулювання дій, наприклад, Росгвардії в умовах воєнного стану і мобілізації, про вдосконалення певних механізмів призову під час мобілізації. Аналізуючи дії Держдуми, стає очевидним, що в Росії готується відповідне законодавче поле.

Треба розуміти, що Росія аж ніяк не відмовилася від своїх завдань, які вона ставила 4,5 роки тому, розпочинаючи повномасштабну агресію проти України. Завдання максимум – це знищити незалежну українську державу, і це залишається стратегічним завданням Росії. Вочевидь, допоки Путін буде живий, він прагнутиме в той чи інший спосіб цього домогтися,

– переконаний Стуканов.

А от завдання мінімум для Кремля станом на зараз – це, як зазначив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу, домогтися окупації тих територій, які Росія вписала у свою конституцію (Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська), тому що невиконання цих завдань, відмова від них, означатиме слабкість Путіна.

Він пояснив, що це буде серйозний сигнал всьому світу, передусім Китаю, про те, що Росія не спроможна навіть свої певні мінімальні цілі виконати. Тому російський диктатор, як зауважив Стуканов, звичайно, не може від цього відмовитися.

На нас чекає, вочевидь, непростий період після того, як Росія спробує мобілізувати декілька сотень тисяч людей восени цього року. Звісно, знадобиться декілька місяців для того, щоби вони були підготовлені, але згодом почнуть прибувати на фронт,

– озвучив Стуканов.

Він підсумував, що у такий спосіб очільник Кремля спробує дотиснути й прорвати український фронт. Це, з його слів, буде становити суттєвий виклик для України.