Об этом 24 Канал рассказал политолог Вадим Денисенко. Уже поступала информация, что армия оккупантов хочет набрать даже 800 тысяч новобранцев до конца года. Но это буквально нереалистичная цифра. Тогда им придется набирать по 200 тысяч человек личного состава ежемесячно.

К чему готовится Россия?

Как подчеркнул Денисенко, российские власти после выборов действительно активизируют мобилизационные процессы. Однако вряд ли они официально объявят о мобилизации. Скорее всего, регионам будут выделены повышенные показатели по набору людей.

Далее региональные органы власти будут определять, сколько людей необходимо мобилизовать, условно, на каждом из своих предприятий. Думаю, так они могут достичь 300–500 тысяч к концу 2026 года. Это сложно, но теоретически возможно,

– отметил Денисенко.

Сколько человек сможет мобилизовать РФ: смотрите видео 24 Канала

При этом Кремль пока не решается нарушить общественный договор, который там сложился с началом войны. Власть платит деньги, а население идет гибнуть на войну. Пока эта схема сохраняется.

Кроме того, насколько я понимаю, сейчас по всей России будут по максимуму ловить людей за малейшие проступки. Затем в участках их будут заставлять подписать контракты,

– отметил Денисенко.

Кроме того, вряд ли Россия кинет всех мобилизованных на войну против Украины. Часть войск будет находиться на границах вблизи стран Балтии, Польши и т. д., чтобы держать Европу "в тонусе".