Пытаются "закрыть дыры", – Ступак сказал, зачем Россия привлекает к войне курсантов и каких

Оккупанты несут столь значительные потери в войне, что у них не хватает квалифицированных офицеров. Из-за этого россияне досрочно выпускают курсантов из академий. Они будут ехать на фронт.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Ранее информацию о досрочном выпуске курсантов из российских военных академий обнародовали в Институте американского изучения войны.

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Как предполагает Ступак, вероятнее всего, речь здесь идет о курсантах летных вузов. Возможно, таким образом они пытаются закрыть "дыры" с пилотами и соответствующим персоналом, обслуживающим самолеты.

У россиян нет проблем с живой силой, но квалифицированных специалистов мало

По его словам, у оккупантов сейчас проблемы с пилотами и соответствующим наземным персоналом. За более чем 7 месяцев полномасштабной войны Вооруженные Силы приземлили много вражеских самолетов и вертолетов.

В принципе где-то в ангарах у них есть тренировочные самолеты. По всей вероятности, их можно подготовить для выполнения определенных боевых задач. Но с пилотами и наземным персоналом очень тяжело. Возможно, с этим связан досрочный выпуск курсантов,

– отметил Ступак.

Понятно, что в целом живой силы у российских захватчиков много. "Мобики" едут и едут, их сразу бросают в "мясорубку" – и привозят новую партию. А вот с квалифицированными специалистами ситуация у них значительно хуже.

Ступак объяснил, почему оккупанты досрочно выпускают курсантов из академий: смотрите видео

Как сообщили в Институте изучения войны, в России начался досрочный выпуск курсантов из военных академий. Все из-за того, что за более чем 7 месяцев войны у оккупантов безумный дефицит офицерско-кадрового состава.

К примеру, известно, что последнего года обучения не будет у курсантов Рязанского воздушно-десантного училища. Их экстерном выпустят, после чего они займут младшие офицерские должности. Сначала они будут учить новосозданные полки из "мобиков", а уже через месяц их должны перебросить на фронт.