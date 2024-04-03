Ежесуточно около 1000 россиян отправляются на фронт, однако почти столько же Силы обороны ликвидируют. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Кремль пытается держать баланс.

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Какие проблемы имеет Россия с мобилизацией

Военный эксперт отметил, что Россия поставит в строй 150 тысяч российских мужчин до лета. Также еще наберет 150 тысяч срочников. Отсюда следует цифра в 300 тысяч человек, которых призовут, но не отправят на фронт.

Но предположим, что они действительно включат "мобилизационный механизм", тогда им не будет чем обеспечить их дополнительно. По крайней мере выше сказанную цифру,

– отметил Роман Свитан.

То есть россияне не смогут новоприбывших экипировать, научить и обеспечить оружием. К тому же, Россия просто не способна подготовить более 150 тысяч личного состава за одну волну мобилизации.

Обратите внимание! В разведке Великобритании утверждают, что России необходимо мобилизовывать ежемесячно около 30 тысяч россиян. Это количество является "комфортным" для захватчиков, поскольку позволяет им безболезненно переживать потери.

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