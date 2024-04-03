Щодоби близько 1000 росіян відправляються на фронт, проте майже стільки ж Сили оборони ліквідовують. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Кремль намагається тримати баланс.

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Які проблеми має Росія з мобілізацією

Військовий експерт зазначив, що Росія поставить у стрій 150 тисяч російських чоловіків до літа. Також ще набере 150 тисяч строковиків. Звідси випливає цифра у 300 тисяч осіб, яких призвуть, але не відправлять на фронт.

Але припустимо, що вони дійсно увімкнуть "мобілізаційний механізм", тоді їм не буде чим забезпечити їх додатково. Принаймні вище сказану цифру,

– наголосив Роман Світан.

Тобто росіяни не зможуть новоприбулих екіпірувати, навчити та забезпечити зброєю. До того ж Росія просто не здатна підготувати більш як 150 тисяч особового складу за одну хвилю мобілізації.

Зверніть увагу! У розвідці Великої Британії стверджують, що Росії необхідно мобілізовувати щомісяця близько 30 тисяч росіян. Ця кількість є "комфортною" для загарбників, оскільки дозволяє їм безболісно переживати втрати.

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