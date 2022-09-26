И это за год: аналитики напомнили 4 провальные попытки путина привлечь людей на войну

За последний год российский президент владимир путин провел по меньшей мере четыре попытки мобилизации. Вероятно, он исчерпал имеющихся боеспособных резервистов.

В россии осталось мало квалифицированных резервистов. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Провальные попытки мобилизации путина

Осенью 2021 года российские военные запустили инициативу под названием "Резерв российской боевой армии" (российская аббревиатура – БАРС) с целью привлечения 100 000 добровольцев в организацию, которая бы их обучала и поддерживала их боеспособность. Эта попытка путина в основном провалилась, поскольку к моменту российского вторжения в феврале 2022 года была достигнута лишь незначительная цель.

Вооруженные силы россии провели принудительную мобилизацию части своего регулярного резерва при подготовке к вторжению и параллельно с усилиями БАРС. Подробностей о призыве перед вторжением мало, но западные официальные лица сообщали, что российские военные отозвали "десятки тысяч" резервистов для пополнения подразделений перед тем, как приехать в Украину.

Третья, меньшая волна мобилизации, последовала за самим вторжением, поскольку появились сообщения о тысячах резервистов, которые были призваны нанести значительные потери в начале марта 2022 года.

Путин предпринял четвертую попытку мобилизации своего населения для войны в июне 2022 года, ускоренную в июле, с призывом к формированию "добровольческих батальонов". Эта инициатива была специальной попыткой криптомобилизации. Кремль обязал все "федеральные субъекты" россии сформировать по крайней мере по одному добровольческому батальону и выплачивать призывные и боевые премии из собственного бюджета. Эти усилия создали ряд добровольческих батальонов, некоторые из которых воевали в Украине, хоть и плохо.

Последняя "частичная мобилизация" будет в основном опираться на россиян, которые продемонстрировали, что не хотят воевать, не присоединившись к "добровольческим батальонам" или не вступив в программу БАРС.

Это также может привлекать менее квалифицированных принудительных резервистов, предполагая, что предыдущие принудительные мобилизации привлекали более готовых лиц,

– отметили аналитики.

Зеленский отреагировал на мобилизацию в россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация в Крыму катастрофическая, ведь большинство мобилизационных повесток расписаны именно на кырымлы. Он назвал это еще одним элементом геноцидной политики россии и причиной немедленной и жесткой реакции всего мира.

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