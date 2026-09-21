Путин продолжит скрытую мобилизацию: как на это отреагирует российское население

Российские власти будут избегать официальных объявлений о призыве и пополнять армию в скрытом режиме. При этом население страны-агрессора не будет выходить на массовые протесты из-за страха перед силовиками и относительной экономической стабильности.

Как рассказал в эфире 24 Канала журналист Роман Цимбалюк, для главы Кремля количество жертв на фронте вообще не имеет значения. Диктатор пытается вписать свое имя в историю наряду с российскими императорами, считая захват Украины главной геополитической миссией.

Почему россияне не протестуют

Разговоры о возможном развороте российской армии на Москву или массовых восстаниях пока не имеют под собой реальной почвы. Пока в России бесперебойно функционирует силовая вертикаль власти, люди просто будут бояться выражать недовольство. К тому же в больших городах до сих пор сохраняется высокий уровень жизни и есть возможности для заработка.

Не стоит переоценивать ситуацию с бунтами,

– Цимбалюк.

По его словам, в перспективе изменение настроений будет зависеть от интенсивности ударов по территории России и мировых цен на нефть. Пока экономика держится, а репрессивная машина работает, население будет продолжать молча выполнять приказы.

Имперские иллюзии Кремля

Российская верхушка до сих пор живет устаревшими концепциями, искренне веря, что без контроля над Украиной их государство утратит статус империи. Однако реалии современной войны уже разрушили многие мифы российской пропаганды. Например, руководство России уже несколько лет не упоминает о времени подлета ракет, ведь массовое использование ударных дронов полностью изменило правила игры на поле боя.

Важно. Полную версию интервью с Романом Цимбалюком читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что российская элита уже готовится к массовой мобилизации после завершения так называемых выборов. Эксперты отмечают, что изъятие сотен тысяч мужчин трудоспособного возраста может спровоцировать серьезный кадровый дефицит, поэтому Кремль ищет способы провести призыв максимально незаметно для экономики.