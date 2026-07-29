Военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что по оружию, технике, боеприпасам враг имеет преимущество над Силами обороны Украины, и он пытается его поддерживать. А вот касательно личного состава Россия испытывает проблемы.

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Враг не может набирать ежемесячно до 30 тысяч бойцов, он теряет на поле боя 35. Тенденция, как заметил военный эксперт, не в пользу россиян. Особенно учитывая, что они спланировали и пытаются проводить наступательную стратегическую операцию в рамках весенне-летней кампании 2026 года.

На фронте они двигаются медленно, но по отдельным направлениям идут вперед, и этого не хватает. Поэтому Путин наметил действия под далекое планирование до 2029 года, а сейчас – на этот год. С другой стороны, депутаты Госдумы говорят о том, что россияне способны выполнить задачи наступательной операции в этом году, не проводя даже частичную мобилизацию. То есть Путин страхуется таким посланием, если пойдет не так, как он хотел бы,

– озвучил Романенко.

Военный эксперт отметил, что в Кремле неспокойно. Определенные группы русской элиты хотят остановить ведение боевых действий, потому что не могут реализовать украденное у русского народа состояние, чтобы жить и отдыхать, как они это делали до начала широкомасштабной войны, в Европе.

Этой зарождающейся оппозиции надо помочь. Силы обороны Украины должны продолжить дальнобойные удары. Но нужно сделать это быстро и массированно с помощью наших союзников, потому что два месяца до завершения выборов в России – это короткий срок. Если они будут проводить на полмиллиона мобилизацию, то у нас должны быть адекватные действия. Это непростая опция, учитывая состояние мобилизации в Украине,

– подытожил Романенко.

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