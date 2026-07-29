Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що у зброї, техніці, боєприпасах ворог має перевагу над Силами оборони України, і він намагаються її підтримувати. А от щодо наявності особового складу Росія відчуває проблеми.

Путін може оголосити мобілізацію восени: СОУ мають вчасно зреагувати

Ворог не може набирати щомісяця до 30 тисяч бійців, він втрачає на полі бою 35. Тенденція, як зауважив військовий експерт, не на користь росіян. Особливо з огляду на те, що вони спланували й намагаються проводити наступальну стратегічну операцію в межах весняно-літньої кампанії 2026 року.

На фронті вони рухаються повільно, але на окремих напрямах просуваються вперед, і цього не вистачає. Тому Путін намітив дії під те далекосяжне планування до 2029 року, а зараз – на цей рік. З іншого боку депутати Держдуми говорять про те, що росіяни здатні виконати завдання наступальної операції цього року, не проводячи навіть часткову мобілізацію. Тобто Путін страхується таким посланням, якщо піде не так, як він хотів би,

– озвучив Романенко.

Військовий експерт вказав на те, що у Кремлі неспокійно. Певні групи російської еліти хочуть зупинити ведення бойових дій, тому що не можуть реалізувати накрадені у російського народу статки, щоб жити й відпочивати, як вони це робили до початку широкомасштабної війни, в Європі.

Цій опозиції, яка зароджується, треба допомогти. Сили оборони України мають продовжити далекобійні удари. Але треба зробити це швидко і масовано за допомогою наших союзників, тому що два місяці до завершення виборів в Росії – це короткий термін. Якщо вони будуть проводити на пів мільйона мобілізацію, то у нас повинні бути адекватні дії. Це непроста опція з огляду на стан мобілізації в Україні,

– підсумував Романенко.

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