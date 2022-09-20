Практика времен Второй мировой: оккупанты хотят забрать на войну преподавателей и работников завода

Российские захватчики несут огромные потери в войне против Украины. Поэтому они пытаются всеми возможными способами пополнить личный состав.

Для этого оккупанты не гнушаются использованием методов, присущих временам Второй мировой войны. На фронт они уже планируют отправлять преподавателей и работников заводов, которые имеют все шансы пополнить статистику потерь врага.

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Воевать отправят преподавателей

Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские военные работают над пополнением потерь. Кроме того, они занимаются формированием резервных подразделений, которые впоследствии отправятся на фронт.

Имеющаяся в ведомстве информация свидетельствует о формировании четырех стрелковых батальонов. Это происходит на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа. Дислоцируется она в населенном пункте Борзя в Забайкальском крае. Отметим, что Киев и Борзю разделяют около 1400 километров.

Как и положено, в батальонах занимаются комплектованием офицерских должностей. А будут занимать их преподаватели Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Это свидетельствует о столь безумном кадровом голоде, что враг готов оставить будущих военных без профильного образования.

В Генштабе заметили, что ранее говорилось о формировании морского стрелкового полка. Его базой должно было стать Черноморское высшее военно-морское училище, расположенное во временно оккупированном Севастополе.

Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах,

– отмечают в Генштабе.

Оккупанты продолжают "мобилизацию"

В ведомстве отметили, что на временно оккупированных территориях продолжается так называемая "мобилизация". Имеющаяся информация свидетельствует о том, что с 14 сентября 2022 года оккупанты отменили действие всех документов, предусматривавших отсрочку от призыва. Ее лишили около 500 сотрудников Енакиевского металлургического завода. Это еще раз подтверждает тот факт, что на предприятиях враг готов оставить минимальное количество людей, а остальные – планирует угнать на фронт.

Но это еще не все. Запретили мужчинам покидать временно оккупированный Крым. Чтобы выехать за пределы полуострова, необходимо получить разрешение от военного комиссариата. А это может свидетельствовать об еще одном варианте проведения скрытой "мобилизации".

Заметим, что муртады в псевдореспубликах начали паниковать. Они призывают кремль немедленно провести "референдум" о присоединении к россии. Мол, это единственный способ предотвратить контрнаступление ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

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