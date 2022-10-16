Они распространяются как сезонный вирус, – Гуменюк о новых российских мобилизованных

Новые российские мобилизованные прибывают на все направления в Украине, в том числе и на Юг. У них 1 автомат на 3 человека, и некоторые вообще в гражданской одежде.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, где на Юге было жарче всего.

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Мобилизированные распространяются как сезонный вирус

Гуменюк отметила, что мобилизованные распространяются как сезонный вирус, к сожалению, в частности, и по территории Юга. Их завозят понемногу и на правый и на левый берег Днепра. Они уже есть в подразделениях, ранее считавшихся элитными и очень боеспособными. В частности, десантно-штурмовые войска, которые там уже давно и страдают от наших огневых поражений.

Мобилизированные должны компенсировать потери. Прибыв на передовую, они имеют 1 ржавый автомат на 3 человека. Это такая комплектация. Частично гражданская одежда. То есть они уже почти готовы к переходу в обменный фонд,

– отметила спикер оперативного командования "Юг".

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Деморализация личного состава

Она продолжила, что штатные войска России испытывают моральные проблемы, поскольку мощный и результативный огонь по пунктам управления был, когда мы уничтожили 6 таких пунктов. Это деморализовало личный состав, потому что командования нет, остались лишь более низкие слои командного состава, которые на своих должностях не способны планировать стратегически дальнейшие действия.

"Они выискивают способы переформатирования своих подразделений, то есть группирование разбитых подразделений в одно более или менее компонованное. Также рассматривают вопросы эвакуации. Часть понтонов они держат на правом берегу, для того чтобы с их помощью перебраться на левый. Они считают, что там им будет безопаснее, потому что считают свое положение на правом берегу критическим", – подчеркнула Гуменюк.

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