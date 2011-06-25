Призыв 60-летних, отсрочки и бронирование на 45 дней: какой будет мобилизация в июле

В июле 2025 года в Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация на фоне военного положения, но правила призыва остаются четко определенными. Несмотря на отдельные дискуссии в политической среде, мобилизационный возраст официально не изменен – по-прежнему, мобилизуют только мужчин от 25 до 60 лет. Те, кому 18 – 24, могут служить исключительно добровольно – по контракту или после прохождения базовой военной подготовки.

В то же время продолжается обсуждение новых законодательных инициатив по расширению возможностей бронирования, учета, выезда за границу и добровольной службы в возрасте более 60 лет. В частности, предложен упрощенный механизм временного бронирования работников, которые не имеют военно-учетных документов, а также уточнены правила выезда для забронированных лиц. Активно работает система проверок и штрафов: только за первые месяцы 2025 года ТЦК открыли десятки тысяч производств за нарушение учета.

24 Канал подробно разобрал актуальные правила мобилизации в июле 2025-го года: вопросы возможного призыва 18-летних, условия контракта для мужчин старше 60, статус женщин, категории с правом на отсрочку и бронирование, а также новые ограничения на выезд за границу для военнообязанных.

Будет ли снижение призывного возраста до 18 лет в июле

Во время военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация с 25 лет. Согласно действующему законодательству, призыв лиц в возрасте от 18 до 25 лет запрещен (за исключением тех, кто прошел базовую военную подготовку или службу). Инициативы по снижению мобилизационного возраста до 18 – 20 лет пока обсуждаются на уровне депутатов, но профильным комитетом Верховной Рады они не были приняты. Об этом рассказал Роман Костенко, нардеп из "Голоса", секретарь профильного комитета в эфире программы "Говорит большой Львов".

Поэтому официально изменения относительно призыва 18-летних мужчин на службу не предусмотрены: сейчас мобилизуются мужчины от 25 до 60 лет.

Лица младшего возраста могут поступить на военную службу исключительно добровольно – заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку.

Контрактная служба для молодежи 18 – 24 лет существует в формате специальной программы, предусматривающей срок службы от одного года, высокую ежемесячную зарплату (до 120 тысяч гривен), разовые выплаты, беспроцентную ипотеку, компенсацию за аренду жилья и другие льготы.



В рамках этой программы создано несколько новых бригад, в которые направляют исключительно контрактников. Перед зачислением в боевые части все добровольцы проходят обязательную базовую подготовку продолжительностью около трех месяцев.

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Кроме того, с 1 сентября 2025 года в Украине вводится система обязательной базовой военной подготовки для юношей в возрасте 18 – 25 лет. Она продлится до трех месяцев в период военного положения и до пяти месяцев в мирное время. Такая подготовка станет частью учебного процесса в вузах. После ее прохождения молодые мужчины автоматически становятся на воинский учет в территориальных центрах комплектования.

Таким образом, граждане Украины в возрасте от 18 до 24 лет на сегодня не подлежат обязательной мобилизации, однако могут участвовать в защите страны добровольно – через контрактную службу или прохождения базовой подготовки, которая постепенно внедряется как общенациональная программа.

Будет ли мобилизация женщин в июле

Мобилизация женщин в Украине остается сугубо добровольной. Согласно заявлениям Министерства обороны, до 2026 года не планируют обязательно ставить на воинский учет даже тех украинок, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, – единственную группу, которую по закону можно было бы поставить на учет.

Другие специальности женщин мобилизуются исключительно по их желанию. Таким образом, изменения в законы об учете и призыве женщин предусматривают только добровольную систему: даже медиков, согласно официальной позиции Минобороны, не будут ставить на учет принудительно.

Все женщины с медицинским или фармацевтическим образованием юридически должны были бы находиться на воинском учете, иначе предусмотрен штраф, но по нынешним решениям властей санкции не применяют – основное внимание сосредоточено на добровольных началах постановки на учет.

Какие категории имеют право на отсрочку и бронирование от мобилизации

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет категории граждан, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку. Например, по закону не призывают лиц в возрасте 18 – 25 лет и мужчин за 60 лет.

В то же время различные группы граждан могут получить отсрочку: основания для этого – семейные обстоятельства (одинокие родители, родители трех и более детей, опекуны несовершеннолетних, один из супругов, кто самостоятельно воспитывает ребенка, имеет на содержании детей с инвалидностью или тяжелобольных детей).

Право на отсрочку имеют и лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья, а также те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Что предусматривает бронирование

Это специальный вид отсрочки, который предоставляют на основании приказов или решений центральных органов власти. Под бронирование подпадают работники предприятий, организаций и учреждений в критически важных отраслях (оборонная промышленность, энергетика, транспорт, связь и т.д.).

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К примеру, оборонные заводы или предприятия энергетической отрасли имеют право забронировать своих ключевых сотрудников и получить отсрочку на период мобилизации. В списки бронирования также входят должностные лица высоких рангов (руководители высшего и областного уровней, определенные работники правоохранительных органов, судьи, дипломаты) – они могут получить отсрочку или бронь по должности.

Студенты дневной формы обучения, преподаватели и ученые вузов также имеют право на отсрочку на период обучения или исследований.

Важно! В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13335, который временно позволяет критически важным предприятиям брать на работу военнообязанных без военно-учетных документов или тех, кто не состоит на учете или даже находится в розыске ТЦК (за исключением уголовных статей об уклонении). Таких работников смогут забронировать на срок до 45 дней с момента заключения трудового договора – один раз в год.



Цель – устранить кадровый дефицит и позволить работодателям нанимать новых сотрудников без риска нарушить закон о мобилизации. Если в течение испытательного срока работник не приведет военно-учетные документы в порядок, его смогут уволить. Законопроект призван решить проблему, когда работники получают повестки до завершения процедуры бронирования.

Законодательные нововведения 2024 – 2025 годов уточнили и усилили механизмы учета и бронирования. В частности, согласование бронирования перешло из Минэкономики в Министерство обороны – это позволяет централизованно управлять списками и приоритетно определять, кто должен оставаться в критических сферах.

Все госорганы и предприятия обязаны на портале "Дия" вносить заявки на бронирование, а ТЦК проводит проверку наличия у военнообязанного необходимых документов. Поэтому лицо с бронированием официально получает отсрочку на заявленный срок.

Интересно! В 2025 году территориальные центры комплектования открыли более 28 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Больше всего – в апреле, когда зафиксировали более 5,6 тысячи штрафов. Только 20% дел были закрыты. Почти все производства касаются мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Женщины фигурируют только в 0,16% случаев.



Рекордсменом среди нарушителей стал военнообязанный с Черниговщины – против него открыли аж восемь дел. Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве (3835), за ним – Днепропетровская, Сумская, Одесская и Харьковская области. В столице лидирует Подольский ТЦК: открыто более 1100 производств с начала года.

Какие ограничения выезда за границу для военнообязанных

Закон о мобилизации (от 18 мая 2024 года) ввел обязательное предъявление военно-учетного документа при выезде из Украины для мужчин в возрасте 18 – 60 лет. В июле 2025 года действует правило: все мужчины мобилизационного возраста могут пересекать границу только при наличии военного билета (бумажного или электронного).

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При этом выезд разрешен отдельным категориям мужчин. Например, на выезд имеют право:

те, кто находится на бронировании (в резерве);

те, кто признан непригодным по состоянию здоровья,

родители с тремя и более детьми;

одиночки, а также мужчины с детьми, чьи жены (мужья) проходят службу.

Таким образом, выезд военнообязанных за границу полностью контролируется, за исключением упомянутых категорий с отсрочками или увольнением (бронь обязательно подтверждается отметкой в военном билете или справкой).

Забронированные мужчины имеют право выезжать за границу как в служебную командировку, так и в отпуск. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.



Однако ограничения касаются тех, кто занимает определенные государственные должности: такие лица могут пересекать границу только в служебных целях, если об этом официально сообщила структура, где они работают. В то же время другие забронированные мужчины могут выехать и в отпуск, если в их документах указано соответствующее разрешение от работодателя.

Будет ли мобилизация мужчин старше 50 лет

Мобилизация военнообязанных мужчин старше 50 лет происходит по тем же общим правилам: все они могут быть призваны при отсутствии оснований для отсрочки.

На практике в первую очередь мобилизуют тех с "дефицитными" военными специальностями – в частности связистов, инженеров, опытных в армии специалистов, которые необходимы для боевых частей.

В то же время мужчин 50+ не направляют на штурмовые или передовые позиции: обычно тех, кто имеет соответствующий опыт или образование, распределяют по специальности (чаще всего в пехоту), а тех, кто ранее не служил и не имеет военной подготовки, отправляют на дополнительную подготовку и потом уже распределяют по частям по необходимости.

После обучения таких резервистов могут направить туда, где остро не хватает людей (защита районов, логистика, оборонные предприятия и т.д.).

Интересно! Украинские мужчины, которым исполнилось 60 лет, смогут добровольно заключать контракт на военную службу во время военного положения. Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект №13229. Для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию и получить положительное заключение о пригодности к службе, а также письменное согласие командира воинской части.



Контракт заключается на добровольных началах и рассчитан на один год. Лица старше 60 лет могут занимать небоевые должности – как в рядовом, сержантском или старшинском составе, так и в младшем или старшем офицерском. Это касается военных, которые уволились со службы после 1 января 2015 года.

В то же время мобилизация мужчин 55+ происходит по аналогичным принципам, однако тех, кто приближается к 60 годам, обычно уже не рассматривают – после 60 человек освобождают от службы согласно предельному возрасту.