Мобилизация-2025: с какими психическими расстройствами не берут в армию с 1 июля
- С 1 июля в Украине обновлены медицинские критерии для мобилизации, определены психические расстройства, с которыми мужчин не призывают в армию.
- Пригодными считаются мужчины с умеренными или легкими формами зависимости, легкими депрессиями, неорганическим энурезом или заиканием, которые могут служить в определенных подразделениях.
С 1 июля в Украине вступают в силу обновленные медицинские критерии для мобилизации. Теперь четко определено, с какими психическими и нервными расстройствами мужчин не призывают, а с какими все же могут мобилизовать в отдельные подразделения.
Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине обновили перечень психических расстройств, с которыми не мобилизуют в армию.
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Расстройства, с которыми не мобилизуют
В список непригодных относятся тяжелые и умеренные стойкие психические заболевания, в частности:
- Психозы, шизофрения, биполярные расстройства, ПТСР;
- Расстройства вследствие употребления алкоголя, наркотиков (F10–F19);
- Тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и фобийные расстройства (F40–F48);
- Глубокая и умеренная умственная отсталость;
- Тяжелые нарушения личности (шизоидные, параноидные, диссоциальные и т.д.).
Экспертиза проводится только после стационарного обследования, по результатам клинической оценки и психологических тестов (MMSE, MoCA).
С какими расстройствами мобилизуют с 1 июля
Пригодными считаются мужчины:
- С умеренными или легкими формами зависимости;
- С легкими депрессиями (F32, F33), если наблюдаются длительные ремиссии;
- С неорганическим энурезом или заиканием;
- С легкой степенью умственной отсталости;
- А также после закрытых черепно-мозговых травм или острых заболеваний мозга, если есть стойкая компенсация.
Такие лица могут проходить службу в ТЦК, воинских частях обеспечения, медицинских, логистических, учебных, охранных подразделениях.