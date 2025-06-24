Мобилизация-2025: с какими психическими расстройствами не берут в армию с 1 июля

С 1 июля в Украине вступают в силу обновленные медицинские критерии для мобилизации. Теперь четко определено, с какими психическими и нервными расстройствами мужчин не призывают, а с какими все же могут мобилизовать в отдельные подразделения.

Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине обновили перечень психических расстройств, с которыми не мобилизуют в армию.

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Расстройства, с которыми не мобилизуют

В список непригодных относятся тяжелые и умеренные стойкие психические заболевания, в частности:

Психозы, шизофрения, биполярные расстройства, ПТСР;

Расстройства вследствие употребления алкоголя, наркотиков (F10–F19);

Тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и фобийные расстройства (F40–F48);

Глубокая и умеренная умственная отсталость;

Тяжелые нарушения личности (шизоидные, параноидные, диссоциальные и т.д.).

Экспертиза проводится только после стационарного обследования, по результатам клинической оценки и психологических тестов (MMSE, MoCA).

С какими расстройствами мобилизуют с 1 июля

Пригодными считаются мужчины:

С умеренными или легкими формами зависимости;

С легкими депрессиями (F32, F33), если наблюдаются длительные ремиссии;

С неорганическим энурезом или заиканием;

С легкой степенью умственной отсталости;

А также после закрытых черепно-мозговых травм или острых заболеваний мозга, если есть стойкая компенсация.

Такие лица могут проходить службу в ТЦК, воинских частях обеспечения, медицинских, логистических, учебных, охранных подразделениях.