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24 Канал Новости Украины Мобілізація-2025: з якими психічними розладами не беруть до війська з 1 липня
24 июня, 13:31
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Мобилизация-2025: с какими психическими расстройствами не берут в армию с 1 июля

Анастасия Диденко
Основні тези
  • С 1 июля в Украине обновлены медицинские критерии для мобилизации, определены психические расстройства, с которыми мужчин не призывают в армию.
  • Пригодными считаются мужчины с умеренными или легкими формами зависимости, легкими депрессиями, неорганическим энурезом или заиканием, которые могут служить в определенных подразделениях.

С 1 июля в Украине вступают в силу обновленные медицинские критерии для мобилизации. Теперь четко определено, с какими психическими и нервными расстройствами мужчин не призывают, а с какими все же могут мобилизовать в отдельные подразделения.

Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине обновили перечень психических расстройств, с которыми не мобилизуют в армию.

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Расстройства, с которыми не мобилизуют

В список непригодных относятся тяжелые и умеренные стойкие психические заболевания, в частности:

  • Психозы, шизофрения, биполярные расстройства, ПТСР;
  • Расстройства вследствие употребления алкоголя, наркотиков (F10–F19);
  • Тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и фобийные расстройства (F40–F48);
  • Глубокая и умеренная умственная отсталость;
  • Тяжелые нарушения личности (шизоидные, параноидные, диссоциальные и т.д.).

Экспертиза проводится только после стационарного обследования, по результатам клинической оценки и психологических тестов (MMSE, MoCA).

С какими расстройствами мобилизуют с 1 июля

Пригодными считаются мужчины:

  • С умеренными или легкими формами зависимости;
  • С легкими депрессиями (F32, F33), если наблюдаются длительные ремиссии;
  • С неорганическим энурезом или заиканием;
  • С легкой степенью умственной отсталости;
  • А также после закрытых черепно-мозговых травм или острых заболеваний мозга, если есть стойкая компенсация.

Такие лица могут проходить службу в ТЦК, воинских частях обеспечения, медицинских, логистических, учебных, охранных подразделениях.