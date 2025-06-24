Про це розповідає 24 Канал. В Україні оновили перелік психічних розладів, з якими не мобілізують до війська.

Читайте також Де та хто може вручити повістку з 1 липня: адреси та уповноважені особи

Розлади, з якими не мобілізують

До списку непридатних належать тяжкі та помірні стійкі психічні захворювання, зокрема:

Психози, шизофренія, біполярні розлади, ПТСР;

Розлади внаслідок вживання алкоголю, наркотиків (F10–F19);

Тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та фобійні розлади (F40–F48);

Глибока та помірна розумова відсталість;

Тяжкі порушення особистості (шизоїдні, параноїдні, дисоціальні тощо).

Експертиза проводиться лише після стаціонарного обстеження, за результатами клінічної оцінки та психологічних тестів (MMSE, MoCA).

З якими розладами мобілізують з 1 липня

Придатними вважаються чоловіки:

Із помірними або легкими формами залежності;

Із легкими депресіями (F32, F33), якщо спостерігаються тривалі ремісії;

Із неорганічним енурезом або заїканням;

Із легким ступенем розумової відсталості;

А також після закритих черепно-мозкових травм або гострих захворювань мозку, якщо є стійка компенсація.

Такі особи можуть проходити службу у ТЦК, військових частинах забезпечення, медичних, логістичних, навчальних, охоронних підрозділах.