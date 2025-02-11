По словам президента, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Однако, как рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, в этом вопросе стоит обращать внимание на равенство каждого человека.

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В чем может быть проблема

Любые попытки привлечь украинцев в армию являются положительными, но все они должны быть четко продуманы. Предложение набирать людей, не достигших мобилизационного возраста, выглядит довольно авантюрным.

Я не знаю, потому что здесь президент говорит, что нельзя трогать наших детей до 25 лет. А дальше говорит, что уже можно. Здесь нет логики,

– отметил Павел Лакийчук.

Он пояснил, что такой прецедент может создать условия неравенства среди военных. Например, если 24-летний парень подписал контракт, он получает совсем другие условия, чем 26-летний парень, который сделал то же самое. Это может стать причиной для раскола, а не для объединения и сплоченности в армии.

Я всегда выступал за то, что все военнослужащие, независимо от того, каким образом они попали в армию, должны быть обеспечены равными условиями, льготами и возможностями,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Если человек мобилизован, то это не означает, что он должен получать ниже денежное обеспечение, чем военнослужащий-контрактник. Ведь мужчины выполняют одни и те же функции. В таком случае сплоченность в подразделении повышается.

Однако, стоит подождать, возможно, эксперимент действительно удается.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что однолетние контракты будут предусматривать возможность заработать один миллион за год. Также будут другие льготы, например, возможность учиться в любом вузе за счет государства или закрыть все проценты на ипотеку.