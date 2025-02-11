За словами президента, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Однак, як розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, у цьому питанні варто звертати увагу на рівність кожної людини.

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У чому може бути проблема

Будь-які спроби залучити українців до війська є позитивними, але всі вони мають бути чітко продумані. Пропозиція набирати людей, які не досягли мобілізаційного віку, виглядає доволі авантюрною.

Я не знаю, бо тут президент каже, що не можна чіпати наших дітей до 25 років. А далі каже, що вже можна. Тут немає логіки,

– зауважив Павло Лакійчук.

Він пояснив, що такий прецедент може створити умови нерівності серед військових. Наприклад, якщо 24-річний хлопець підписав контракт, він отримує зовсім інші умови, ніж 26-річний хлопець, який зробив те саме. Це може стати причиною для розколу, а не для об'єднання та згуртованості в армії.

Я завжди виступав за те, що всі військовослужбовці, незалежно від того, в який спосіб вони потрапили до армії, повинні бути забезпечені рівними умовами, пільгами та можливостями,

– наголосив Павло Лакійчук.

Якщо людина мобілізована, то це не означає, що вона має отримувати нижче грошове забезпечення, ніж військовослужбовець-контрактник. Адже чоловіки виконують одні й ті самі функції. У такому випадку згуртованість у підрозділі підвищується.

Однак, варто почекати, можливо, експеримент справді вдається.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що однорічні контракти передбачатимуть можливість заробити один мільйон за рік. Також будуть інші пільги, наприклад, можливість навчатися у будь-якому виші коштом держави чи закрити всі відсотки на іпотеку.