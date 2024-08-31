Мобилизация в Украине: сколько еще продлится процесс и кто подлежит призыву с 1 сентября

В Украине продолжают действовать принципы военного времени, а также всеобщая мобилизация мужского населения в армию. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет могут быть привлечены к службе в рядах ВСУ.

Последний раз Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации в Украине на 90 дней 7 августа. Что известно о продолжительности мобилизации, кто может быть призван в армию в сентябре – читайте в материале 24 Канала.

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Когда может закончиться мобилизация в Украине

Продолжительность мобилизации в Украине зависит от нескольких факторов, прежде всего от ситуации с безопасностью на фронте и общего хода войны. В случае стабилизации ситуации на фронте или достижения стратегических успехов темпы мобилизации могут быть уменьшены. И наоборот, эскалация конфликта или появление новых угроз может привести к расширению или интенсификации мобилизационных мероприятий.

Сейчас официальных объявлений о завершении мобилизации в Украине нет. Верховная Рада неоднократно продолжала военное положение и всеобщую мобилизацию, последнее продление состоялось 7 августа 2024 года сроком на 90 дней. Это продление означает, что мобилизационные мероприятия будут действовать до 9 ноября 2024 года.

Важно, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими высокопоставленными чиновниками подтвердил, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться столько, сколько будет считаться необходимым для обеспечения обороноспособности страны. Они отметили, что продолжительность этих мобилизационных мероприятий будет зависеть от развития обстоятельств на поле боя и международной обстановки.

Кого могут мобилизовать с 1 сентября

С 1 сентября мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе, соответствуют требованиям по состоянию здоровья и не имеют уважительных причин для отсрочки, могут получить повестку для прохождения ВВК или непосредственной мобилизации в армию.

В сентябре к мобилизации могут подлежать такие категории военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны (в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию – до 4 февраля 2025 года и получить статус пригодны или непригодны) по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета, однако признаны годными (в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию – до 4 февраля 2025 года и получить статус годны или непригодны) по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Стоит помнить, что Украина продолжает борьбу за независимость и территориальную целостность, а мобилизация является одним из ключевых инструментов, который позволяет нашему государству иметь возможность противодействовать врагу. Как только обстоятельства позволят, страна сможет постепенно уменьшить мобилизационные мероприятия и перейти к другим формам внедрения своей безопасности.