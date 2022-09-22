В Украине до сих пор продолжается всеобщая мобилизация. Мужчин призывают на службу, согласно военным специальностям.

В настоящее время комплектование Вооруженных Сил Украины происходит по схеме, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Сколько продлится мобилизация в Украине

По словам Горбача, мобилизация будет продолжаться до отмены военного положения, а мужчин будут продолжать призывать на службу в соответствии с военными специальностями.

Доукомплектование воинских частей происходит по территориальному принципу. В настоящее время людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов.

К тому же потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем уменьшились в десятки раз.

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Напомним, что могут быть последствия для уклоняющихся от призыва. Речь идет о привлечении к ответственности по статье 336. Согласно ей, уклоняющегося могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

Кстати, в большинстве случаев уклонисту предложат заключить соглашение с прокурором. В нем лицо должно будет признать свою вину, связанную с желанием избежать призыва.

В командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали о мобилизации в Украине: смотрите видео