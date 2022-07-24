Мобилизация студентов: кто не подлежит призыву и может уехать из страны

На момент действия военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Среди военнообязанных есть и студенты, поэтому часто возникают вопросы о том, попадают ли они в призыв.

В соответствии с законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" соискатели профессионального высшего и высшего образования, то есть студенты, аспиранты, аспиранты-стажеры, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения, не подпадают под призыв. Однако это не означает, что все военнообязанные студенты могут уехать заграницу.

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Какие категории студентов могут выехать за границу во время военного положения

Правительство внесло изменения в закон о правилах пересечения границы, поэтому теперь не все военнообязанные студенты могут уехать из Украины.

Согласно новым нормам законодательства, выехать могут только те студенты, которые получают образование в зарубежных вузах и имеют соответствующее подтверждение – справку из учебного заведения, студенческий билет, вызов или приглашение на обучение или вид на временное проживание в иностранной стране в связи с учебой.

Однако следует отметить, что если документ, доказывающий факт обучения в зарубежном вузе, написанный на иностранном языке, их необходимо перевести на украинский язык. Перевод должен быть заверен нотариально и иметь подпись переводчика.

Имеют ли право на отсрочку поступающие на магистратуру выпускники бакалавриата

Немало вопросов возникает у ребят, которые закончили бакалавриат и планируют поступать на магистратуру во время отсрочки. С момента окончания бакалавриата до формирования списков студентов, то есть до 1 сентября, военнообязанный не считается студентом, а потому подлежит призыву.

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