Могут ли мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул: министр расставил точки над "і"

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования Оксена Лисового в фейсбуке.

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Оксен Лисовой опроверг информацию, которая распространяется в сети по мобилизации студентов и преподавателей. По его словам, никаких дискуссий и обсуждений по этому поводу на правительственном уровне не происходит.

Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу, будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации,

– указал он.

Заметим, что в Украине студенты, аспиранты, докторанты имеют право на освобождение от военной службы при условии, если получают первое высшее образование по дневной или дуальной форме, в частности дистанционно.

Получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку. Также такое право теряют студенты, которые получают вторую или третью аспирантуру.