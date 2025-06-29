При каких условиях могут мобилизовать студента: кто в зоне риска, а кто имеет право на отсрочку

На время мобилизации обучение в университете дает право на отсрочку. Но есть категории, которые могут потерять отсрочку.

Что известно о мобилизации студентов в Украине и кто имеет законное право на отсрочку, передает 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Согласно закону, получить отсрочку от службы могут только те мужчины, которые получают первое последовательное высшее образование на дневной форме.

Отсрочка оформляется в ТЦК на основании справки от деканата и обычно длится 6 месяцев. После этого ее нужно возобновить.

Если все вышеупомянутые условия соблюдены, мобилизация студента невозможна, независимо от возраста. Когда человек получает высшее образование впервые, то отсрочка является законной. Однако стоит заметить, что она не предоставляется автоматически – для получения документа нужно обратиться в ТЦК или подать заявление через Резерв+.

Важно и то, что закон не запрещает вручать повестки студентам. В таком случае стоит выполнить требование ТЦК и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Когда студентов могут мобилизовать

Прежде всего, военнообязанных соискателей образования могут призвать в ВСУ в промежуточное время между двумя уровнями образования. Например, когда человек получил степень бакалавра, однако еще не поступил на магистра. Однако такая норма не касается каникул.

Кроме этого, попадают под мобилизацию:

соискатели второго, третьего и более образований;

учатся на заочном или вечернем формате;

не оформили или не продлили отсрочку;

были отчислены.

Заметим, что сейчас в Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 13193, который предлагает лишить отсрочки учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет. Что важно – это не касается университетов.