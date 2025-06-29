Що відомо про мобілізацію студентів в Україні і хто має законне право на відстрочку, передає 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку у 2025 році

Згідно з законом, отримати відстрочку від служби можуть лише ті чоловіки, які здобувають першу послідовну вищу освіту за денною формою.

Відстрочка оформляється в ТЦК на підставі довідки від деканату і зазвичай триває 6 місяців. Після цього її потрібно поновити.

Якщо всі вищезгадані умови дотримані, мобілізація студента неможлива, незалежно від віку. Коли чоловік отримує вищу освіту вперше, то відстрочка є законною. Проте варто зауважити, що вона не надається автоматично – для отримання документа потрібно звернутися до ТЦК або подати заяву через Резерв+.

Важливо й те, що закон не забороняє вручати повістки студентам. У такому випадку варто виконати вимогу ТЦК і надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Коли студентів можуть мобілізувати

Перш за все, військовозобов'язаних здобувачів освіти можуть призвати до ЗСУ у проміжний час між двома рівнями освіти. Наприклад, коли людина здобула ступінь бакалавра, проте ще не вступила на магістра. Однак така норма не стосується канікул.

Окрім цього, потрапляють під мобілізацію:

здобувачі другої, третьої і більше освіт;

навчаються на заочному або вечірньому форматі;

не оформили або не продовжили відстрочку;

були відраховані.

Зауважимо, що зараз у Раді зареєстрований урядовий законопроєкт № 13193, який пропонує позбавити відстрочки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років. Що важливо – це не стосується університетів.