Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: нардеп обеспокоен новым постановлением

16 января вступило в силу постановление КМУ о порядке отсрочки от призыва на военную службу. В документе нашли неточность, которая гипотетически дает возможность мобилизовать педагогов в летние месяцы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Романа Грищука.

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Будет ли мобилизация студентов и преподавателей летом

Так, Роман Грищук отмечает, что в новом постановлении Кабмина указано, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации на особый период студентам и аспирантам предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Относительно научных, научно-педагогических, педагогических работников, то отсрочка от призыва на военную службу предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май – июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как это видит Кабинет Министров? По студентам те же риски,

– отмечает Грищук.

Нардеп отметил, что нормы срочно надо приводить в соответствие с законом. То есть предоставить преподавателям отсрочку на время трудового договора, а студентам – на весь период обучения.

Обновлено! Министр образования Оксен Лисовой уточнил, что никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют право на отсрочку, не предвидится. Он отметил, что любые противоречия этому в документах будут урегулированы.

Роман Грищук совместно с Натальей Пипой подали депутатское обращение с предложением урегулировать так, как это прописано в законе.

Впоследствии Грищук обновил пост, отметив, что с правительством были проведены переговоры – соответствующие изменения внесут. "Педагогам не нужно волноваться, все будет так, как в действующем законе", – указал нардеп.