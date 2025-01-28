Кого из студентов могут призвать на службу с 1 февраля: список

Призыв на службу распространяется на мужчин, которые соответствуют установленным возрастным и физическим критериям. В некоторых случаях это касается и студентов.

Для студентов в основном предусмотрена отсрочка. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Не подлежат призыву студенты, которые получают свое первое высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Это касается как контрактников, так и тех, кто учится на бюджете, независимо от их возраста.

Также освобождены от мобилизации аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Важно учитывать, что отсрочку необходимо оформить через территориальный центр комплектования (ТЦК). Без соответствующего подтверждения студент может быть мобилизован. Проверить отсрочку можно через платформу "Резерв+".

Несмотря на то, что студенты в целом не подлежат мобилизации, есть исключения. Призвать могут мужчин, которые:

получают второе или более высшее образование;

учатся заочно или на вечерней форме.

Кроме того, к потенциальным призывникам относятся те, кто ранее проходил срочную службу или закончил военную кафедру.

С нового учебного года вводится базовая общевойсковая подготовка. Студенты, которые не сдадут экзамен по этому предмету, могут быть отчислены, что также повышает риск мобилизации.