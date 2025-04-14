Могут ли студента мобилизовать летом на каникулах

На этот период студенты сохраняют свое право на отсрочку. Что делать студентам, которые получили повестку во время каникул.

Право на отсрочку у студентов сохраняется во время всех каникул, в частности летних. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что делать, если студенту пришла повестка

Независимо от того, есть ли у студента основание для отсрочки, или его нет – лицо должно явиться в ТЦК и СП.

На учете должны находиться все студенты. Ежегодно в течение января-марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.

Студента могут мобилизовать, если он дал на это согласие. Кроме того, мобилизованным может быть студент, которого отчислили из вуза. Учебное заведение обязано сообщить ТЦК о том, что произошло отчисление студента, потому что он, к примеру, не сдал экзамен. После отчисления из учебного заведения студент теряет основание для отсрочки от мобилизации.

Особенности мобилизации студентов

Хотя мобилизация в Украине предусмотрена по возрасту с 25 лет, есть исключения. Лица, не достигшие 25-летнего возраста, но имеющие за плечами военную кафедру, то есть относятся к младшему офицерскому составу, подлежат мобилизации, поскольку они имеют статус офицеров запаса.

Мобилизации не подлежат студенты, которые учатся на дневной форме обучения, не нарушают правила очередности получения образования, то есть есть повышение уровня квалификационных знаний. Это означает, что второе высшее образование степени, который уже получен (например второе образование бакалавра), отсрочки давать не будет.

Отчисление также испортит порядок получения образования. Были такие случаи, что лицо, которая до войны поступила в вуз, не закончила его, а потом снова поступила, не могла получить отсрочку, потому что получала выписку из Единого государственного реестра образования о том, что были нарушены правила очередности получения образования.

Такое решение Министерства образования оспаривалось в суде, и такие студенты выигрывали дела, потому что, если высшее образование не было получено, то нарушение очередности получения образования нет.

Отсрочка также распространяется на аспирантов, которые начали учиться на контрактной или заочной форме обучения до 2024 года. С прошлого года были введены изменения, согласно которым аспиранты должны учиться только на дневной форме обучения и на бюджете.

Для получения отсрочки на период обучения студенту нужно получить выписку из Единого государственного реестра образования. Этот документ можно направить в ТЦК и СП по почте или принести лично.

Оформить отсрочку можно и онлайн в "Резерв+".

Могут ли мобилизовать студента на каникулах

В прошлом году Кабмин ввел изменения, которые предусматривают, что на время каникул, в том числе летних или зимних, студенты имеют право на отсрочку, независимо от того, находятся они физически на лекциях или нет.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что никакая мобилизация студентов, аспирантов и преподавателей, которые имеют право на отсрочку не предвидится, в частности на каникулах.