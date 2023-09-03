В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для получающих второе высшее образование

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе высшее образование. Однако в самом проекте закона есть определенные нюансы по мобилизации этих студентов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Он отметил, что после принятия этого закона будут мобилизовать не всех мужчин, захотевших получить высшее образование во второй раз, передает 24 Канал.

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Что будет с отсрочкой после принятия проекта закона

Вениславский заявил, что, по информации от министерства образования и науки, в 2019 – 2021 годах студентов в возрасте от 25 лет и старше было около 40 тысяч человек. Однако уже в 2022 году таких студентов стало более 106 тысяч.

"В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это значит, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва", – подчеркнул он.

Нардеп также отметил, что некоторые заведения высшего образования открыли набор на контракт по дневной форме обучения, чтобы дать возможность мужчинам, уже имеющим образование, поступить на обучение и получить отсрочку от мобилизации.

Вениславский также отметил, что эти "абитуриенты" вступали в заведения с более низким образовательным уровнем, чем имели эти мужчины. В частности, это могли быть профессионально-технические заведения, когда у этих "студентов" уже было высшее образование по другой специальности.

Именно поэтому нардеп зарегистрировал законопроект об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе высшее образование. По его словам, это позволит перекрыть лазейку для отсрочки от мобилизации при обучении в университете.

Я предложил, чтобы люди, обучающиеся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе, третье, четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли,

– подчеркнул Вениславский.

Напоследок народный депутат выразил надежду, что после принятия этого законопроекта его действие распространится и на мужчин, вступивших в "вузы" в 2022 году, а именно после начала полномасштабного вторжения.

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