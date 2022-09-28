Мобилизация и уход за больными родными: что делать в таком случае

Если военнообязанный человек ухаживает за родными, которые в этом нуждаются, то относительно него действуют определенные послабления. В частности, он может быть освобожден от прохождения военной службы.

Соответствующие данные прописаны в законах и других нормативно правовых актах Украины, где говорится о военной службе. То есть потенциально мобилизованных в определенных условиях не заберут служить.

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Заберут ли служить военнообязанных, которые ухаживают за родственниками

Если же у потенциально мобилизованного есть пожилые родители или близкие родственники, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе, то вас могут освободить от прохождения военной службы,

– говорится в сообщении.

Однако для этого следует предоставить подтверждение этого факта в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Речь идет о документах, в том числе медицинских выводах из учреждения здравоохранения.

Что известно о мобилизации родителей и опекунов детей: основное

Не подлежат мобилизации женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Также женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей.

Кроме того, не мобилизуют женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Более того, не возьмут на военную службу женщин и мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы, а также усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети. сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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