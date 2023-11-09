Мобилизация в Украине: кто должен появиться в военкомат даже без повестки

Некоторые категории военнообязанных должны явиться в военкомат даже в случае, если им не поступала повестка. Это необходимо как для уточнения данных, так и для прохождения ВВК.

Владимир Зеленский 9 ноября подписал закон о продолжении военного положения и мобилизации. Таким образом, призыв военнообязанных в ряды ВСУ продлится по крайней мере до 14 февраля 2024 года.

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В ТЦК – без повестки

В отдельных случаях военнообязанные мужчины или женщины должны самостоятельно направиться в ТЦК для уточнения данных или прохождения ВВК. Таким образом, заявиться в центр комплектования даже при отсутствии повестки на руках нужно в следующих случаях:

для подтверждения наличия отсрочки через образование, если образовательное учреждение не отправляет документы в ТЦК;

при изменении каких-либо персональных данных, семейного положения, рождения детей ― для уточнения данных;

в случае смены места работы ― для уточнения данных;

в случае смены места жительства - в течение семи дней для взятия на военный учет по новому месту жительства;

в случае окончания действия постановления ВВК о пригодности к военной службе или в случае серьезных изменений в состоянии здоровья, если постановление ВВК все еще действует;

для получения соответствующих разрешений при снятии с учета для выезда за границу менее чем на 3 месяца.

Юристы также советуют лицам, имеющим хронические заболевания, самостоятельно сделать заверенные нотариусом копии медицинских заключений и отправить их в военкомат по почте. Обязательно нужно прикрепить описание. По их словам, у ТЦК будет соответствующее отношение к человеку, который сообщил о состоянии здоровья даже без официального требования.

Повестки через Действие

Украинский электронный реестр "Оберег" уже готов почти на 90%. В нем будет храниться информация о военнообязанных, таких как профессия, семейное положение, медицинские показатели и прочее. Также эта инициатива предусматривает создание кабинета, где лицо может увидеть свои данные, а также при необходимости изменить их.

Как пояснил адвокат Роман Лихачев, это вовсе не означает, что повестки будут поступать через приложение Действия. Этот механизм никак не отработан. Кроме этого, человек считается уведомленным о необходимости явиться в ТЦК только тогда, получает повестку лично. Если говорить о сообщениях, то трудно доказать, что человеку ее вручили.

Так же не могут блокировать карточки за неявку в военкомат – нет механизма, позволяющего это делать.