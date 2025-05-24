Могут ли мобилизовать украинцев за рубежом с 1 июня

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 6 августа 2025 года.

Поэтому в июне военнообязанных и в дальнейшем будут призывать на службу. Мобилизуют ли украинцев за рубежом с 1 июня, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в 2025 году: кого могут призвать в ВСУ в Украине и за рубежом

Мобилизуют ли украинцев, которые за рубежом

Избежать службы могут те лица призывного возраста, которые имеют отсрочку или исключении с учета.

В противном случае украинцы, в том числе, которые сейчас проживают за рубежом, подлежат мобилизации.

Им в обязательном порядке нужно зарегистрироваться в представительстве Украины в стране проживания и стать на воинский учет.

Сейчас действует упрощенная процедура постановки на воинский учет для граждан, которые находятся за рубежом.

Те, кто был снят с учета в связи с выездом за границу, могут восстановиться без личного прибытия в ТЦК, просто обратившись в зарубежные дипломатические учреждения Украины.