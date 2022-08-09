Могут ли мобилизовать в армию человека без опыта: ответ юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. А значит у людей все чаще возникают вопросы, касающиеся возможного призыва на службу. В частности, среди тех, кто не имеет военного опыта.

Журналисты 24 канала пообщались с юристами и получили исчерпывающий ответ на этот вопрос. Рассказываем и вам, могут ли сейчас мобилизовать в армию тех, у кого вообще отсутствует необходимый опыт.

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Мобилизовать без опыта все же могут

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy подчеркнула, что ни один закон не предусматривает запрет на мобилизацию из-за отсутствия опыта. В то же время она отметила, что мобилизация не тождественна отправке на передовую. Юрист подчеркивает, что без приобретения достаточного количества навыков и знаний вас не имеют права отправлять воевать в зону боевых действий.

Военнообязанных и резервистов сначала ожидают учебные и специальные сборы. Это проводят для того, чтобы качественно подготовить солдат к службе. Но следует понимать, что сейчас эти учения проходят в своеобразном экспресс-формате. Речь идет о сроке от 7 до 20 дней.

Военное командование отвечает за бойцов

Президент "Первого международного фонда развития Украины" Николай Волковский и президент "МАСПН" Украина Артем Олейник также высказались по этой теме. Они привели в пример нарушителя комендантского часа, которого мобилизовали. По словам экспертов, он вряд ли отправится на фронт.

Как правило, эти люди и без опыта, и без обычной срочной службы. Отправить их на фронт, где эти люди, вероятно, получат серьезные повреждения или погибнут, станет большой проблемой для офицерско-командного состава.

– подчеркнули они.

Но есть исключения

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отметила, что в этом случае есть и исключения. Речь идет о тех, кого без опыта после мобилизации отправили на передовую. Но сразу же паниковать не следует. Это те, кто добровольно пошел служить и сам изъявил желание отправиться на фронт.

В то же время она дала совет для мобилизованных. Если они столкнулись с тем, что при отсутствии необходимого опыта их отправляют на передовую, то молчать не следует. Необходимо обратиться к командиру с рапортом, чтобы вас отправили на обучение. Обосновать свою просьбу можно как отсутствием достаточного количества опыта, так и нехваткой амуниции, если последнее таки наблюдается.

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