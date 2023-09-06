Мобилизация в Украине продолжается: какие специальности необходимы в Вооруженных силах

Верховная Рада недавно приняла решение о продлении общего военного положения и мобилизации до 15 ноября 2023 года. Это уже стало 6 продолжением с начала полномасштабного вторжения.

Мобилизация не означает автоматическую отправку военнообязанного в зону боевых действий. Он может выполнять и другие полезные функции в армии.

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Мобилизированные могут выполнять разную работу

Капитан ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что многие украинцы все же будут привлечены в армию. Это означает, что осенью военнообязанных могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Людям нужно доносить, что большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные силы. Да, это неприятно слышно. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям,

– объяснил капитан.

Однако следует отметить, что войску нужны не только штурмовики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, парамедики, но и более "гражданские" профессии. Вооруженные Силы привлекают украинцев к работе, не предусматривающей непосредственное ведение боевых действий. К примеру, такие мобилизованные могут работать в военных штабах.

Верховная рада приняла начало действия военного положения и мобилизации в начале полномасштабного вторжения. С тех пор их продолжали 6 раз – в последний раз 18 августа на 90 дней. Будут действовать состояния до 15 ноября 2023 года.

Мобилизацию и военное положение в Украине продолжали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Кого будут мобилизовать осенью

Список военнообязанных, которых могут привлечь в ряды Вооруженных Сил, остался неизменным. Мобилизовать могут такие категории украинцев :

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без учета военного опыта;

пригодных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после прохождения срочной службы или учились на военной кафедре или окончили военные вузы;

призывников от 18 до 27 лет, не проходивших военную службу, принимают на контракт;

военнообязанных женщин в возрасте до 60 лет;

женщин от 18 лет, если их специальность нужна, они пригодны по состоянию здоровья и добровольно;

снятых с военного учета, но после уплаты штрафа за то, что не встали на учет в предусмотренное законом время;

исключенных из военного учета мужчин, если они годны или ограниченно годны в условиях военного положения, не имеют отсрочки или судимости за совершение тяжкого преступления.

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