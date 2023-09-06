Мобілізація не означає автоматичне відправлення військовозобов'язаного в зону бойових дій. Він може виконувати й інші корисні функції в армії.

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Мобілізовані можуть виконувати різну роботу

Капітан ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що багато українців все ж залучать до армії. Це означає, що восени військовозобов'язаних можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Людям потрібно доносити, що більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям,

– пояснив капітан.

Однак варто зазначити, що війську потрібні не лише штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, парамедики, а й більш "цивільні" професії. Збройні Сили залучають українців до роботи, яка не передбачає безпосереднє ведення бойових дій. Наприклад, такі мобілізовані можуть працювати у військових штабах.

Верховна рада ухвалила початок дії воєнного стану та мобілізації на початку повномасштабного вторгення. З того часу їх продовжували 6 разів – востаннє 18 серпня на 90 днів. Діятимуть стани до 15 листопада 2023 року.

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Кого мобілізовуватимуть у восени

Перелік військовозобов'язаних, яких можуть залучити до лав Збройних Сил залишився незмінним. Мобілізувати можуть такі категорії українців:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без урахування військового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі після проходження строкової служби або навчалися на військовій кафедрі чи закінчили військові ВНЗ;

призовників від 18 до 27 років, які не проходили військову службу приймають на контракт;

військовозобов'язаних жінок віком до 60 років;

жінок від 18 років, якщо їхня спеціальність потрібна, вони придатні за станом здоров'я та на добровільній основі;

знятих з військового обліку, але після сплати штрафу за те, що не стали на облік в передбачений законом час;

виключених з військового обліку чоловіків, якщо вони придатні або обмежено придатні в умовах воєнного стану, не мають відстрочки або судимості за скоєння тяжкого злочину.

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