Всеобщая мобилизация в Украине: кто не имеет права вручать повестки

В Украине продолжили действие военного положения, а вместе с ним – всеобщей мобилизации. Так что военнообязанным следует быть готовыми к тому, что в любой момент им могут вручить повестку.

Это касается тех мужчин, которые достигли 18 лет и не пересекли отметку в 60. Правда, есть важный момент. Далеко не все имеют полномочия вручать повестки. И об этом напомнила адвокат АТ "Мисечко и Партнеры" Ирина Усиченко.

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Кто не имеет права вручать повестки

Следует понимать, что полномочия выдавать повестки далеко не у всех. Да, согласно действующему законодательству, их не вправе вручать военнослужащие и сотрудники Национальной полиции.

"Представители полиции, Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны не имеют права выписывать повестки, а могут сопровождать уполномоченных лиц во время вручения уже составленных военкоматом повесток", – подчеркнула Усиченко.

Адвокат подчеркнула еще один момент. По ее словам, вручение повесток работодателем, а также близким родственникам призывника не считается непосредственным вручением повестки. Правда, есть одно "но".

Но военкоматы могут обязать работодателей вручить повестки своим работникам. Такое правило касается как работодателей, являющихся государственными органами, так и работодателей, являющихся обычными предпринимателями,

– заметила адвокат.

Вручать повестки в Украине уполномоченные:

сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

руководители предприятий, где работает военнообязанный,

а также представители органов местного самоуправления.

Где вам могут вручить повестку

На этот вопрос ответил майор ВСУ Александр Мельничук. Он подчеркнул, что повестки в формате "квартира в квартиру" никто не вручает. Такого обхода, когда приглашения в ТЦК получают жители целого подъезда не бывает.

По его словам, сотрудники ТЦК имеют на руках список стоящих на учете людей. И именно к ним приходят, чтобы вручить сообщение или повестку. Но и это не происходит столь массово, подчеркивает он.

Что касается вручение повесток на улицах, то по словам Майора, – это скорее пиар-акция. Таким образом напоминают, что военнообязанным следует самостоятельно посетить ТЦК.