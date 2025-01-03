В армию граждане могут попасть, если определены военно-врачебной комиссией пригодными к службе. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать в 2025 году

С 1 января мобилизация в первую очередь коснется мужчин, которые стоят на учете в ТЦК и СП, но не оформили документы об отсрочке или бронировании. Призвать могут граждан, которые не имеют проблем со здоровьем и других оснований, чтобы не служить.

В армию мобилизуют мужчин от 25 до 60 лет, если они имеют статус "годный" или "ограниченно годный". Ведь последней категории военнообязанных уже не существует. Граждане, которым установили такой статус, должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Мобилизовать могут юношей, которые старше 18 лет, но при условии, что они имеют опыт военной службы. Если же парень не находился на службе в армии или не прошел военную кафедру в университете, то принудительно призвать в армию его не могут, только добровольно.

До какого возраста могут мобилизовать в Украине

В Украине предельный возраст для мобилизации составляет 60 лет. Для действующих военных также установлены возрастные границы, до достижения которых они могут служить в армии. Он варьируется от 45 до 65 лет, в зависимости от звания.